- Yaşam

Evine giderken köpek saldırısına uğradı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çalıştığı iş yerinden eve dönerken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan B.S. (16), iki bacağından yaralandı. B.S., tedavisinin ardından taburcu oldu.

Evine giderken köpek saldırısına uğradı mask
Evine giderken köpek saldırısına uğradı
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Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle Yüzüncü Yıl Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında işten çıkıp eve giden B.S., yolda yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. B.S., iki bacağından yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarılan B.S., yakınları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.S., yapılan müdahalelerin ardından aşılanarak taburcu edildi.

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17 May 2024 - 12:06 DHA Hatay- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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