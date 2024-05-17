Evine giderken köpek saldırısına uğradı

Haber albümü için resme tıklayın

Dörtyol ilçesi Yeşil Mahalle Yüzüncü Yıl Caddesi'nde dün saat 18.30 sıralarında işten çıkıp eve giden B.S., yolda yürüdüğü sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. B.S., iki bacağından yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtarılan B.S., yakınları tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. B.S., yapılan müdahalelerin ardından aşılanarak taburcu edildi.