Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın düzenlediği dayanışma organizasyonuna tüm vatandaşları davet etti.
Belediye Başkanı Yavaş, seçim sürecinde vatandaşların gösterdiği destek ve dayanışma için yürekten teşekkür ederek, bu özel etkinliğin önemine vurgu yaptı. Organizasyon, 19 Mayıs'ta Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleşecek.
CHP tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Demokrasimiz adına milletimizin iradesine başarıyla sahip çıktığınız, seçim süreci boyunca bizlere destek verdiğiniz ve rekor oyla başkentimizin KIRMIZIYA boyanmasına katkı sunduğunuz için yürekten teşekkür ediyoruz. Bu emek ve dayanışmayı büyütmek adına sizleri ABB başkanımız Sn. Mansur Yavaş’ın düzenlediği organizasyonumuza Aileleriniz ile birlikte davet ediyoruz. Cumhuriyetimizin başkenti Ankara’yı el ele vererek, hep birlikte geleceğe taşıyacağız."
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.