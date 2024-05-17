Fırtınadan 4 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinin en büyük kenti olan Houston'da dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtınalarda 4 kişi hayatını kaybetti. Kent merkezinde de etkili olan fırtınada bazı gökdelenlerin camları patladı.

Houston Belediye Başkanlığı ofisi şiddetli fırtına sebebiyle 4 kişinin öldüğünü, yüz binlerce ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığını açıkladı. Belediye Başkanı John Whitmire düzenlediği basın toplantısında, okulların tatil edildiğini ve fırtınada meydana gelen molozların hayati tehlike yarattığını vurgulayarak vatandaşlara evde kalmaları gerektiğini ifade etti. ABD'li elektrik ve doğalgaz şirketi, yerel saatle 21.00 itibarıyla yaklaşık 900 bin müşterisinin elektrik kesintisi yaşadığını bildirdi. Bölgede birçok mahallede ağaçlar kökünden söküldü ve elektrik hatları devrildi. İtfaiye yetkilileri kent merkezindeki bazı gökdelenlerin şiddetli fırtına sebebiyle camlarının patladığını açıkladı.