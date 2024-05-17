Yiğitbaşı: "Hemşireler olmasa sağlık sistemimiz çöker"

İstanbul Medipol Üniversitesi ve Medipol Sağlık Grubu, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında sempozyum düzenledi. ‘Birlikteyiz, Farkımızla Güçlüyüz’ başlığı ile yapılan sempozyumda Türkiye’nin en önemli hemşirelik programlarının yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Güney Kampüs Konferans Salonu’nda yapılan sempozyumun açış konuşmalarını İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, İstanbul Medipol Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Öztürk, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Kunter ile Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sema Kuğuoğlu gerçekleştirdi.

PROF. YİĞİTBAŞI: SİZLERLE DÜNYANIN ÖBÜR UCUNA GİDERİM

Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı açış konuşmasında Türkiye’de ve özelde Medipol’deki hemşirelik eğitim kalitesinin dünyanın çok önünde olduğunu söyledi. 20 seneye yakın hemşirelerle birlikte görev yaptığını ifade eden Yiğitbaşı, hemşirelere duyduğu güveni “Sizlerle dünyanın öbür ucuna giderim” diyerek vurguladı. Hemşirelik mesleğinde iletişimin önemi dikkat çeken Yiğitbaşı, şöyle dedi: “Hemşirelik hizmetindeki eğitim mekanizmamız gittikçe kalitesini artırıyor. Bu konuda büyük tecrübe sahibiyiz. Ülkemizde çok iyi hemşire yetiştiriyoruz. Dünyada en kaliteli hemşire nasıl eğitilir, gelip bize sorsunlar. Hemşirelerimiz mesleki becerilerini hastalar üzerinde uyguluyor ancak burada önemli olan mekanizma sizin iletişim dinamiğinizdir. Kaliteli iletişim mekanizması çalışmıyorsa mesleki becerileriniz bir işe yaramaz. Bu konuda öz eleştiri yapmamız lazım. Kaliteli iletişimi sürdürmekte o kadar başarılı değiliz. Hastanedeki iletişimin en büyük aktörü ve bütün bu mekanizmanın çalışmasındaki ana dinamo hemşirelerdir. Onlar olmazsa sağlık sistemimiz çöker. Bu ağır yük hemşireler üzerinde.”

PROF. ÖZTÜRK: HEMŞİRELİK İLK AKREDİTE OLAN PROGRAMIMIZ

Prof. Dr. Recep Öztürk ise hemşireliğin sağlık sisteminin temel taşlarından birisi olduğunu söyledi. Hemşireliğin sadece teknik uzmanlıktan ibaret olmadığını söyleyen Öztürk, şöyle devam etti: “Hemşirelik; şefkat, empati, hasta sağlığı ve bakımına derin bağımlılık gerektiren önemli bir meslek. Pandemi sürecinde gördüğümüz gibi insan hayatını kurtarma ve sağlığı koruma konusunda üstlendikleri rol paha biçilemez. Hemşirelerin özverisi, sabrı ve bilgisi sayesinde milyonlarca insan kurtarıldı. İstanbul Medipol Üniversitesi olarak hemşirelik eğitimine ve gelişimine önem veriyoruz. Akredite olan 32 lisans programı içerisinde 2018 yılında ilk olarak Hemşirelik Bölümümüz akredite olması bu alana verdiğimiz önemi göstermektedir.”

PROF. KUNTER: HEMŞİRELERİMİZ PLANLAYICI, UYGULAYICI VE ARAŞTIRMACI

Prof. Dr. Erdoğan Kunter de bilimde ve teknolojide yaşanan hızın sağlık hizmetlerinden ayrı tutulamayacağını söyledi. Sağlıkta insan gücünü oluşturan en büyük kitlenin hemşireler olduğunu belirten Kunter, “30-40 yıl öncesine baktığımız zaman hemşirelik hizmetleri yeteri kadar yoktu ve doğru eğitimi almış kişilerin sayısı sınırlıydı. Bugün ise hemşirelerimiz planlayıcı, uygulayıcı, araştırıcı görevlerde yer alıyor ve mesleğin sınırlarını daha ileriye taşıyorlar. Hemşirelerimizin bu beklentiyi karşılayabilmesi için uygun eğitime ve donanıma sahip olması gerekiyor” diye konuştu.

PROF. KUĞUOĞLU: HEMŞİRE SAYIMIZ ARTMALI

Konuşmasında Türkiye’de 100 bin kişiye ortalama 35 hemşirenin düştüğünü ifade eden Kuğuoğlu, hemşire sayısının artması gerektiğini söyledi. Hemşirelik eğitiminde iş birliğinin ve iletişimin önemine vurgu yapan Kuğuoğlu, “Uluslararası Hemşireler Birliği raporlarını incelediğimizde Avrupa’da 100 bin kişiye 70 hemşire düşerken ülkemizde bu sayı yarısı kadar. Yetkin, nitelikli, sorumluluk alabilen, hizmette kaliteyi benimsemiş ve sürdürülebilir kalkınma planları içerisinde hemşireler çok önemli bir yer tutuyor” diye konuştu.