Belediye Başkanı Yavaş, sahte videoların hedefi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yapay zekâ teknolojileri kullanılarak sesinin ve görüntüsünün taklit edildiği sahte reklam videolarının yayımlandığını açıkladı. Sahte videoların ve reklamların, vatandaşları yanıltmak amacıyla yapıldığı ve gerçekle hiçbir ilgisi bulunmadığı belirtildi.

Belediye yetkilileri, vatandaşları bu tür art niyetli girişimlere karşı dikkatli olmaya ve bu videolara itibar etmemeye çağırdı. Yapay zekâ kullanılarak üretilen sahte içeriklerin, bilgi kirliliğine ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olabileceği vurgulandı.

ABB tarafından yapılan açıklama şu şekilde; "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın yapay zekâ yöntemiyle sesinin taklit edildiği ve görüntüsünün kullanıldığı sahte reklamlar yayınlandığı tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızı aldatmak üzere yapılan bu videoların ve reklamların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamakta olup bu tarz art niyetli girişimlere itibar etmemenizi önemle rica ederiz."