30 madenci anıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait Karadon Yeni Servis Kuyusu'nda, 2010 yılında yerin 540 metre altında meydana gelen patlamada; galeri açma işi yapan taşeron firmada çalışan 2 mühendis ile 28 işçi, hayatını kaybetti. Ölen maden çalışanları için facianın 14'üncü yıl dönümünde, saat 07.45'te ocak önünde anma töreni düzenlendi. Törene TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, TTK ve sendika yöneticileri ile maden işçileri katıldı. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törende maden işçilerine gül suyu ve mevlit şekeri ikram edildi. Dua eden işçilerden bir kısmı mesaileri için yerin derinliklerine indi, vardiyadan çıkanlar ise evinin yolunu tuttu.

'KAZALAR SONUCU BU UYGULAMALARDAN VAZGEÇİLDİ'

Hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet dileyen GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, "Hep şunu söylüyoruz; derin madencilik, yoğun emek çalışan iş yerlerinin kamu eliyle çalıştırılması gerektiğini, özel sektörün tecrübe ve birikime sahip olmadığını yıllarca bağırarak söyledik. Ne yazık ki Karadon'da, Kozlu'da yaşadığımız kazalar sonucunda üzüntüyle söylemek gerekirse, bu haklılığımız ortaya çıktı. Bu iki kaza sonucunda bu uygulamalardan vazgeçildi. Ama ne yazık ki bedel ödeyen hep bizler olduk. Bizler tekrar bedel ödemek istemiyoruz" dedi.