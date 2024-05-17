Trafik kazasında kızını kaybetti

Sivas.'ın Mumcuçiftliği köyü yakınlarında meydana gelden kazada, köydeki bir tarladan yüklenen pancarları Tokat'ın Turhal ilçesine götürmek için yola çıkan İlhami Şimşek yönetimindeki TIR, iddiaya göre D-200 kara yoluna kontrolsüz çıkış yaptı. Bu sırada Sivas'tan Tokat’a giden S.A yönetimindeki 34 ZN 3298 plakalı otomobil, TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.A ile eşi Şule Yıldırım Arslan yaralandı. Şule Yıldırım Arslan, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kurtarılamadı. S.A ise hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'KAZADAN DOLAYI ÇOK PİŞMANIM'

Kazanın ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılan TIR şoförü Şimşek savcılık ifadesinde yola kontrollü çıktığını öne sürerek, "Yola çıkmadan önce 15 dakika trafiğin bitmesini bekledim. Trafiğin bittiğini gördüğüm anda yola çıkmak için hamle yaptım. Otomobil bana çarptığı anda ben TIR'ı sağ şeritte düz bir pozisyonda sürüş için hazırlamıştım. Otomobil sol şeritten rahatlıkla geçebilecek pozisyondaydı. Meydana gelen kazadan dolayı çok pişmanım. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kaza tespit tutanağına göre, TIR şoförü Şimşek'in 'kavşaklarda geçiş hakkı' kuralını ihlal ettiği tespit edildi.

Şimşek hakkında Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ‘Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Davada İlhami Şimşek'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Bu ceza ise daha sonra 15 bin 200 TL para cezasına çevrildi.

Karar ailenin avukatı Osman Arslan'ın davayı bir üst mahkeme olan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Mahkeme, verilen cezayı az bulup kararı bozdu.

'İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLAMAZ'

Sanık İlhami Şimşek'in istinaf bozma kararı doğrultusunda daha üst seviyeden cezalandırılmasını isteyen Şule Yıldırım Arslan'ın Mersin'de yaşayan annesi Meryem Yıldırım, "Ben her hafta kızımın mezarını bekliyorum. Biz her gün acı çekiyoruz. Gitsin birazcık hapiste yatsın. Bir canın karşılığı para cezası mı olur? En ağır cezayı almasını istiyorum. İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz. Adalet yerini bulsun. Benim yavrumun suçu nedir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olamaz. Benim yavrum geri gelmez. Ben onun cezasını almasını istiyorum. Tutuklanmasını istiyorum. Hiçbir insanın hayatı parayla ödenmez. Bunun karşılığı bu değildir. Benim sesimi duysunlar. Bizleri düşünsünler. Gencecik toprak altındaki fidanları düşünsünler" diye konuştu.