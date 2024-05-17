Polis memuru, emekli uzman çavuşu öldürdü

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Osmancık ilçesi Çay Mahallesi Seyhan Sokak'ta meydana geldi. Kargı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Hüseyin Ç., tartıştığı komşusu emekli uzman çavuş Fatih Afacan'ı tabancayla vurup ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Afacan, sağlıkçılar tarafından kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis memuru Hüseyin Ç. ise Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek teslim oldu.
Hüseyin Ç.'nin daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı, kısa süre önce Kargı İlçe Emniyet Amirliği'ne tayininin çıktığı belirtildi. 2022 yılında Fatih Afacan ile eşi arasında aile içi şiddet olayı yaşandığı, komşusu olan Hüseyin Ç.’nin tanıklık yaptığı, bu nedenle aralarında husumet olduğu bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.