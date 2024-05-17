TÜİK: İşsizlik yüzde 0,1 azaldı

TÜİK, 2024'ün birinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu. İşsizlik oranı, 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2, kadınlarda yüzde 11,7 olarak kayda geçti. İstihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre, 534 bin kişi artarak 32 milyon 442 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,6, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,1

İş gücü, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, 563 bin kişi artarak 35 milyon 546 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 0,8 puanlık artış ile yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda ise yüzde 36,7 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık azalış ile yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak kaydedildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,5 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat azalarak 43,5 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı da bir önceki çeyreğe göre 2,1 puanlık artış ile yüzde 25 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8 iken; potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,7 olarak gerçekleşti.