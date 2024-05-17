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Patenle tehlikeli yolculuk

D-100 OTOYOLU'nda Merter – Cevizlibağ arasında sefer yapan İETT otobüsünün arkasına tutunan bir kişi tehlikeye davetiye çıkardı. İETT otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Patenle tehlikeli yolculuk
Patenle tehlikeli yolculuk
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D-100 Otoyolu'nda Merter – Cevizlibağ arasında sefer yapan İETT otobüsünün arkasına tutunan patenli bir kişi bu şekilde metrelerce ilerledi. Kendi hayatını tehlikeye atarak yolculuk yapan kişi otobüs yolcularından birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde patenli gencin, otobüsün arkasına tutunduğu sırada tehlikeli manevralar yaptığı anlar görülüyor. Gencin zaman zaman tek elini bırakarak yolculuk yaptığı görüntüler de dikkat çekiyor.

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17 May 2024 - 10:21 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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