- Asayiş

'Mercek-19' operasyonunda 1877 silah ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 5 günde 77 ilde silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-19' operasyonlarında toplam 1877 silahın ele geçirildiğini, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

'Mercek-19' operasyonunda 1877 silah ele geçirildi mask
'Mercek-19' operasyonunda 1877 silah ele geçirildi
'Mercek-19' operasyonunda 1877 silah ele geçirildi
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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlıkları ve İl Emniyet Müdürlükleri tarafından son 5 günde 77 ilde silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik 'Mercek-19' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; evlerde, iş yerlerinde, halka açık alanlarda ve yol aramalarında 1315 ruhsatsız tabanca, 154 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 53 uzun namlulu tüfek, 355 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 1877 silah ele geçirildi, 2 bin 89 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda emeği bulunan kamu görevlilerini tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki terör örgütlerine, organize suç örgütlerine, şehir eşkıyalarına, uluslararası kartel haline gelmiş zehir tacirlerine, uluslararası örgütlenmiş göçmen kaçakçılarına ruhsatsız silah temin edenleri bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz. Sizlerin dua ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi.

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17 May 2024 - 09:09 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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