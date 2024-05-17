Teknosa'ya üç ödül birden

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, Marketing Türkiye'nin Akademetre Research and Strategic Planning işbirliğinde bu yıl 6'ıncısı düzenlenen ve yıl boyunca müşterilerine en iyi ticaret deneyimi sunan markaların ödüllendirildiği "ECHO Awards"ta 12 ilde bin iki yüz katılımcının tercihiyle "Teknoloji Perakendecisi" kategorisinde birinci oldu.

Marketing Türkiye, Kuantum Araştırma ve Deloitte işbirliğiyle hayata geçirilen ve "Yılın En İtibarlı İş Ortakları"nın belirlendiği B2B Excellence Awards'ta ise şirket "Elektronik" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Teknosa ayrıca, Capital Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin belirlendiği Capital500 Araştırması kapsamında "Tekno Perakende" sektöründe " Lider Şirket" ödülünü alma başarısı gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen Capital500 Araştırması ve Ödül Töreni kapsamında gerçekleştirilen CEO paneline katılan Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, şirket adına ödülü aldı.