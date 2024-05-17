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Prizde unutuldu, yangına sebep oldu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Prizde unutuldu, yangına sebep oldu mask
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Yangın, saat 03.30 sıralarında Alpagut Mahallesi 1615/ Sokak'ta bulunan iki katlı bir evde çıktı. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan ve kimliği öğrenilemeyen kişi, evi saran alevleri fark edince yardım çığlıkları atarak dışarıya çıktı. Sesleri duyan mahalle sakinleri, bir yandan kovalarla yangına müdahale ederken diğer yandan durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı incelemelerde, ilk belirlemelere göre yangının prizde unutulan şarj aletinden çıktığı belirtildi.

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, yangının kesin çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenilirken, bir vatandaşın yangının ilk anlarında kayda aldığı görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde, alevlerin çevredeki evlere sıçramaması için dua eden kadının yaşadığı panik anları yer aldı.

Yangın ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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17 May 2024 - 07:38 DHA İzmir- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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