Sancaktepe'de kaza: 2 yaralı

Kaza, saat 04.15 sıralarında Şile Yolu Paşaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AKY 328 plakalı otomobil ters yöne girip ilerlediği sırada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 TBK 91 taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar alev alırken takside bulunan 2 yolcu yaralandı. Bu sırada yaralılar sürücüler tarafından bulundukları yerden çıkarılırken, alev alev yanan araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırırken, itfaiye ekipleri yangını yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürdü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Kaza sonrası çıkan yangında hurdaya dönen araçların yoldan kaldırılmasının ardından bir süre trafiğe kapanan yol tekrar açıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.