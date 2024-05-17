30 dönüm buğday ekili alan yandı

Yangın, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Suriye arasındaki mayınlı sınır bölgesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki ekili buğday alanına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına iş makineleri ve TOMA da tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.