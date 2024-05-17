30 dönüm buğday ekili alan yandı

​Yangın, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Suriye arasındaki mayınlı sınır bölgesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki ekili buğday alanına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına iş makineleri ve TOMA da tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.