- Asayiş

30 dönüm buğday ekili alan yandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye sınırında mayınlı bölgede çıkan yangın, buğday ekili araziye sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yanı sıra TOMA araçlarının da desteğiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 30 dönüm ekili arazi yandı.

30 dönüm buğday ekili alan yandı
30 dönüm buğday ekili alan yandı
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​Yangın, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi ile Suriye arasındaki mayınlı sınır bölgesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, bölgedeki ekili buğday alanına sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına iş makineleri ve TOMA da tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 30 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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17 May 2024 - 05:07 DHA Mardin- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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