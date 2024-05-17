Özgür Özel: " Gecikmiş ama doğru bir adım"

Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" ifadelerini kullandı.