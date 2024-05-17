Özel, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İleri derecede hastalıkları bulunan hükümlü generaller Çetin Doğan, Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak'ın cezalarının kaldırılma kararları gecikmiş ama doğru bir adımdır. Ailelerinin gözü aydın" ifadelerini kullandı.
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Özgür Özel: " Gecikmiş ama doğru bir adım"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 28 Şubat sanığı generallerin affedilmesinin, gecikmiş ama doğru bir adım olduğunu söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.