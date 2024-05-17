Araç kiralamak mı avantajlı satın almak mı ?

araç kiralamak, satın almaktan daha kârlı

Yaz tatili döneminin yaklaşmasıyla birlikte arabayla konforlu bir şekilde seyahat etmek isteyen tatil severler, şu anki piyasa koşullarında araç kiralamanın mı yoksa araç satın almanın mı daha avantajlı olacağını merak ediyor.

Türkiye’nin seyahat sitesi ENUYGUN adına konuyu değerlendiren ENUYGUN Araç Kiralama İş Geliştirme Müdürü Zafer Sağlam, “Şu anda taşıt kredisi faizlerinin de mevduat faizlerinin de yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Bu dönemde araç satın almak için kredi çekmek çok avantajlı değilken birikimleri mevduat hesabına yatırmak avantajlı oluyor. Bu nedenle de araç satın almak için bütçesi olan kişiler, bu birikimlerini mevduat hesabına yatırarak ek kazanç elde edebilir, satın almayı ise kredi faiz oranlarının düştüğü bir zamana erteleyebilirler. Aradaki dönemde de araç ihtiyaçlarını kiralayarak karşılayabilirler” dedi.

21.452 TL kâr elde etmek mümkün

Söylemlerini verdiği örnekle de pekiştiren Sağlam, “Şu an Türkiye’de en çok satılan araçlardan birinin en düşük paket fiyatı 969.900 TL’den başlıyor. Bu tutar mevduatta değerlendirildiğinde ise aylık 45.620 TL’ye varan gelir elde edilebiliyor. Aynı aracı mayıs – haziran aralığında kiralamanın aylık ücreti ise 24.168 TL’den başlıyor. İçinde bulunduğumuz dönemde sadece araç satın almak için gerekli parayı mevduata yatırarak 21.452 TL kâr edilebiliyor. Üstelik bu planlamaya araç satın aldıktan sonra yapılacak sigorta masraflarını ve araç kiralamada yaptığımız avantajlı kampanyaları da dahil edersek, araç kiralama seçeneğinden elde edilecek kâr daha da artacaktır” dedi.

Son olarak yaptıkları kampanyaya da değinen Sağlam, “ENUYGUN olarak araç kiralama özelinde temmuz sonuna kadar büyük bir kampanyamız var. Kampanya kapsamında araç kiralama işlemi yaparken ENUYGUN24 indirim kodunu kullananlara 3.000 TL’ye varan anında indirim sağlıyoruz. Bu avantajı da yukarıda yaptığımız planlamaya dahil ettiğimizde, içinde bulunduğumuz dönemde araç kiralamak satın almaktan daha avantajlı oluyor. Tabii bu durum günümüz şartlarına göre böyle. 1-2 ay sonra da aynı durumun geçerliliğini koruyacağını söylemek şimdiden zor” diyerek sözlerine son verdi.