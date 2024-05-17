Mavi, ecording işbirliğiyle ormanlaştırmaya destek oluyor

Mavi, iklim kriziyle mücadele ve biyoçeşitliliği koruma çalışmaları kapsamında, sosyal girişim ecording ile işbirliğine başladı. Şimdi, Mavi Akdeniz koleksiyonundaki seçili ürünleri tercih edenler, ecoDrone ismi verilen insansız hava araçları ile doğaya tohum topu atışına ve ormanlaştırma çalışmalarına destek oluyor. Mavi müşterileri, ürün etiketlerindeki QR kodlar aracılığıyla, hangi ağacın tohumunu toprakla buluşturmak istediğini seçip, tohum toplarından ormana uzanan serüveni takip edebiliyor.

ecording nedir?

ecording; küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir, inovatif ve teknolojik çözümler geliştiren sosyal girişimdir.

ecoDrone nedir?

ecoDrone, havadan 10 dakikada 6.000 tohum topu atışı gerçekleştirerek, küresel iklim krizine karşı öncelikli ve ulaşılması zor alanlarda ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek veren insansız hava aracıdır. Tohum toplarını doğaya atarken, rüzgarın ve kuşların ağaçlardan topladıkları tohumları toprağa karıştırması gibi doğayı taklit eder.

Tohum topu nedir?

Tohum topu; bir tohumun etrafının kil, humuslu toprak ve tohumun verimliliği için farklı minerallerin yer aldığı bir karışımla kaplanmasıyla elde edilir. Bu sayede, toprağa minimum müdahaleyle tohumların doğada çimlenmelerine kadar geçen sürede; aşırı soğuk, sıcak, rüzgar, orman canlılarının tohumu yemesi gibi dış etkenlerden korunmaları amaçlanır.

Mavi ve ecording işbirliği kadın istihdamına da destek oluyor

Mavi, ecording ile gerçekleştirdiği işbirliği ile, kadın istihdamına da katkıda bulunuyor. ecording’in tohum topları, küresel iklim krizinden doğrudan etkilendiği için gelir eşitsizliği yaşayan kadınlarla birlikte üretiliyor. Böylece, küresel iklim krizinden kaynaklanan ekonomik eşitsizliklerin azaltılmasına destek olma motivasyonuyla, kırsalda yaşayan kadınlar için sürdürülebilir bir gelir kaynağı oluşturulmasına da katkı sunuyor.

Bilinç yaratma ve toplumu harekete geçirebilme gücümüzü farkındayız

Lider marka olmanın gereğini yerine getirerek her zaman çevreye ve topluma karşı sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz, “Bizler, daha iyi bir Mavi ile, daha iyi bir dünyanın mümkün olacağına inanıyoruz. 2030 yılında tamamıyla kapsayıcı ve sorumlu bir değer zincirine sahip olmak, 2050 yılı itibarıyla iklim pozitif şirket haline gelmek, 2030 yılına kadar tüm denim koleksiyonunun sürdürülebilir All Blue ürünlerinden oluşmasını sağlamak ve etki odaklı, ölçülebilir toplumsal dönüşümü tetiklemek ana sürdürülebilirlik hedeflerimiz. Mavi olarak, toplumu harekete geçirebilme gücümüzü farkındayız. ecording işbirliğiyle iklim kriziyle mücadele ve biyoçeşitliliğin korunmasına destek olurken, müşterilerimizde farkındalık yaratarak onları da bu projenin bir parçası haline getiriyoruz. Daha Mavi, daha iyi ve hepimizin Mavi’si için doğaya olan sevgimizi paylaşıyoruz” dedi.

Global iklim liderleri arasında

Sürdürülebilirlik konusundaki kararlı çalışmalarıyla dikkat çeken Mavi, 2023 yılında “İklim Değişikliği” ve “Su Güvenliği” raporlarıyla, dünyanın en büyük çevre raporlama platformu CDP’nin Global A listesine girdi. Listeye çift A notuyla girebilen ilk ve tek Türk hazır giyim şirketi olarak global iklim liderleri arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Mavi’nin Paris İklim Anlaşması'yla uyumlu emisyon azaltım hedefleri Science Based Targets initiative tarafından onaylandı, böylece Türkiye’de bilime dayalı iklim hedefleri onaylanan tek hazır giyim markası oldu. Sürdürülebilir Mavi All Blue koleksiyonları, global denim modasında sürdürülebilir çözümleri benimseyen, en yenilikçi ve yaratıcı markaların ödüllendirildiği “The Rivet Awards” tarafından beş kez “En Sürdürülebilir Koleksiyon” ödülüne layık görüldü. Şirket ayrıca, Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 isimli endekse dahil edilerek, yine sektörü içinde bir ilke imza attı.