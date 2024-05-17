- Yaşam

‘’Otizm Farkındalığı ve Otizmde Doğru Bilinen Yanlışlar’’ ele alınıyor

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi, Tohum Otizm Vakfı ile 17 Mayıs Cuma günü ‘’Otizm Farkındalığı ve Otizmde Doğru Bilinen Yanlışlar’’ın ele alınacağı ortak webinar gerçekleştiriyor.

‘’Otizm Farkındalığı ve Otizmde Doğru Bilinen Yanlışlar’’ ele alınıyor mask
Büyütmek için resme tıklayın

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi ile Tohum Otizm Vakfı, ‘’Otizm Farkındalığı ve Otizmde Doğru Bilinen Yanlışlar’’ın ele alınacağı ortak webinar yapıyor.

17 Mayıs Cuma günü NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezi (ÇEGOMER) ekibi, Tohum Otizm Vakfı ile bir araya geliyor.

Moderatörlüğünü NPİSTANBUL Hastanesi Kurumsal İletişim Yöneticisi Simge Yıldırım Yurğa’nın yapacağı, Tohum Otizm Vakfı Eğitim Arge ve Projeler Direktörü Dr. Nursinem Şirin, NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, ÇEGOMER Ergoterapist Emrullah Harun Kaya ile Özel Eğitim Öğretmeni Nur Berber’in konuşmacı olarak yer alacağı webinar, 17 Mayıs Cuma günü 15.00 – 15.45 saatleri arasında gerçekleşecek.

Webinara kayıt https://zoom.us/j/99106943996?pwd=eXJ3VFdCSk5BUE4yMmluRjhkRklNQT09 üzerinden form doldurularak yapılacak

# Tohum Otizm Vakfı, Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi, Otizm Farkındalığı, Otizmde Doğru Bilinen Yanlışlar, psikolog, ile, olarak, bir, çocuk, Günü, Mayıs

17 May 2024 - 02:25 İstanbul- Yaşam

Mahreç  Melisa Sapaz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL