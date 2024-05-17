‘’Otizm Farkındalığı ve Otizmde Doğru Bilinen Yanlışlar’’ ele alınıyor

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi ile Tohum Otizm Vakfı, ‘’Otizm Farkındalığı ve Otizmde Doğru Bilinen Yanlışlar’’ın ele alınacağı ortak webinar yapıyor.

17 Mayıs Cuma günü NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk ve Ergen Gelişimi ve Otizm Merkezi (ÇEGOMER) ekibi, Tohum Otizm Vakfı ile bir araya geliyor.

Moderatörlüğünü NPİSTANBUL Hastanesi Kurumsal İletişim Yöneticisi Simge Yıldırım Yurğa’nın yapacağı, Tohum Otizm Vakfı Eğitim Arge ve Projeler Direktörü Dr. Nursinem Şirin, NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Seda Aydoğdu, ÇEGOMER Ergoterapist Emrullah Harun Kaya ile Özel Eğitim Öğretmeni Nur Berber’in konuşmacı olarak yer alacağı webinar, 17 Mayıs Cuma günü 15.00 – 15.45 saatleri arasında gerçekleşecek.

Webinara kayıt https://zoom.us/j/99106943996?pwd=eXJ3VFdCSk5BUE4yMmluRjhkRklNQT09 üzerinden form doldurularak yapılacak