Sokakta tartıştığı kişiyi öldürdüler 

Olay, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Emir Sultan Mahallesi 1192 sokakta meydana geldi. SBÜ Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli, 3 çocuk babası Yücel Ecelioğlu, sokakta karşılaştığı B.E. (19), R.A. (22) ve ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Ecelioğlu, tartışmanın büyümesi üzerine, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermilerle göğsünden vuruldu. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durumu ağır olan Ecelioğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ecelioğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.