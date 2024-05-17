- Yaşam

Baskıcı aile başarısızlık korkusuna zemin hazırlar mı?

Aşırı beklentiler ve eleştiriler çocukları başarısızlıktan korkar hale getiriyor. Ailelerin aşırı beklentisi ve sürekli eleştirileri, çocuklarda özgüven eksikliği ve benlik saygısı problemlerine yol açabiliyor. Bu durum da onları başarısızlıktan korkar hale getiriyor ve potansiyellerini tam olarak kullanmalarını engelliyor. Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Baskıcı aile başarısızlık korkusuna zemin hazırlar mı? mask

Ailelerin çocuklarına karşı daha anlayışlı ve teşvik edici bir tutum sergilemesi gerekmektedir. Bu nedenle çocukların hatalarından ders almalarına izin verilmeli başarıları kutlanmalı ve başarısızlıklarında da yanlarında olduğunuz gösterilmelidir. 


 Baskıcı Ailenin İşaretleri: Aşırı beklentiler ve yüksek standartlar Sürekli eleştiri ve olumsuz geribildirim Çocuğun fikirlerine ve duygularına saygı duymama Çocuğu başkalarıyla kıyaslama Çocuğun özgürlüğünü kısıtlama 


Baskıcı Ailenin Çocuklar Üzerindeki Etkileri: Düşük özgüven Benlik saygısı problemleri Başarısızlık korkusu Kaygı ve depresyon Sosyal becerilerde zayıflık Madde bağımlılığı gibi riskli davranışlara eğilime sebebiyet vermiş olurlar. 


Eğer Baskıcı Bir Aileden Geldiğinizi Düşünüyorsanız: Bir ruh sağlığı uzmanından yardım alabilirsiniz. Kendinize ve güçlü yönlerinize odaklanabilir ve başarılarınızı kutlayarak hatalarınızdan ders alabilirsiniz. Kendinizi başkaları ile kıyaslamaktan kaçınarak kendi sınırlarınızı belirleyebilirsiniz. Sınırlarınızı belirlemek ‘’Hayır ‘’ diyebilme konusunda size yardımcı olacaktır. Sağlıklı ilişkiler kurmak çok önemlidir.


Uzman Klinik Psikolog Kaan Üçyıldız, ''Unutmayın her çocuk özeldir ve kendi potansiyeline sahiptir. Ailelerin görevi ise çocuklarının potansiyellerini keşfetmelerine yardımcı olarak özgüvenli bireyler olmalarında yardımcı olmaktır.''dedi.

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17 May 2024 - 01:45 Ankara- Yaşam

Mahreç  Ayşe Jülide Özdem

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