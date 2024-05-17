Sınavlara hazırlıkta dikkat edilmesi gerekenler!

Haziran ayında yapılacak olan LGS ile TYT ve AYT sınavları için geri sayım başladı. Sınav adaylarının yoğun çalışma temposunda olduğu şu günlerde eğitim

danışmanı Barış Balcı, öğrencilerin bugünlerde yapması gerekenlerle ilgili önemli uyarılarda bulundu.

Balcı’nın önerileri şöyle: Sınav stratejinizi belirleyin. Son 3 hafta sınavla ilgili stratejilerinizi belirlemeniz gerekiyor. Soruları çözmeye hangi dersten başlayacaksınız? Hangisiyle devam edeceksiniz? Nerede mola vereceksiniz? Nerede kodlama yapacaksınız? Bunların hepsini belirleyin. Girdiğiniz bütün denemelerde aynı stratejiyi kullanıp, sınav gününde de aynı stratejiyi korumanız gerekiyor. Deneme sınavlarında eksiklerinizi görüp giderin

Öğrenciler haftada, iki haftada bir deneme yaparken bu denemeler haftada2’ye 3’e çıkmaya başlayacak. Sınava bir hafta kala gün aşırı deneme çözenleroluyor. Bu denemeler çok önemli, çünkü sınava hazırlık adayları deneme sınavlarıyla güçlü ve zayıf yönlerini fark ediyor. Yanlışları görmek, yanlışlarla

yüzleşmek sınavda öğrencilere çok büyük yarar sağlıyor.

Yapamadığınız sorularla ilgili, zayıf olduğu konularla ilgili kendinizi tedirgin etmeyin, “Şunu da bitirmeliyim, bunu da bitirmeliyim” diye stres yapmayın. Yapacağınız deneme ve tekrarlarla ilgili öngörülerde bulunup, önümüzdeki süreci planlayın. Geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularını çözmeniz de fayda sağlayacaktır. Şu dönemde deneme sayısını artırmak ve çözülemeyen hatalı yaptığımız soruların çözümüne bakıyor olmak sürece çok katkı sağlayacak. Zayıf olduğunuz yanları fark etmeniz, yaptığınız hataları tekrarlamadan ilerlemeye çalışmanız gerekiyor.

Sınavda kullanılan kalemler standart olduğu için, şimdiden denemelerde benzer kalemler kullanmanızı da öneriyorum. Denemeleri turlama tekniğiyle çözün

Sınavda daha iyi performans göstermeniz için sizlere turlama tekniğini öneriyorum. Bu nedenle bu tekniğe alışmanız için denemeleri de turlama

tekniğiyle çözmenizi öneriyorum. Turlama tekniği şöyle; bir soruda çok fazla takılmayın. Bir soruyla boğuşmak, uğraşmak yerine önce rahat çözdüğünüz, kolay yol alabildiğiniz sorularla ilerleyin. Onları bitirdikten sonra tekrar çözemediğiniz, ya da çözmesi uzun sürecek sorulara dönün. Böylece hem zihniniz kolaydan zora gittiğiniz için daha iyi performans gösterecektir. Hem de soruları yetiştirememe durumunuz ortadan kalkacaktır.

Güçlü olduğunuz konulara çalışın

Bu dönemde bitiremediğiniz kitabı İlla kitap bitireceğim diye uğraşmak yerine güçlü olduğunuz konulara çalışın, bu konular üzerindeki hakimiyetinizi artırın. Ben sınava birkaç hafta kala da moral motivasyonunun güçlenmesi ve kendine güven adına daha iyi olduğunuz konulara yoğunlaşmanızı öneriyorum. Bu sınavda sizin için daha iyi bir motivasyon oluşturacaktır. Bu günlerde güçlü olduğunuz konuları korumak, zayıf olduğunuz konularda çok fazla enerji harcamamak en doğrusu olacaktır. Tam gün zamanınız varsa; öğleden önceleri deneme ve soru çözümüyle geçirebilirsiniz. Öğleden sonra cevapları kontrol edilebilir, akşamları daha rahat ve kolay çalışılabilir konulara ve derslere göz atabilirsiniz.

Sınav ortamına hazırlıklı olun

Sınav anında salona sınav başkanı gelir sınav gözetmenleri dolaşır kontrol yapar, bunlar çok normal. Siz de kendinizi bu ortama hazırlamalısınız. Sürekli sessiz ve tek başına olduğunuz ortamda deneme çözerseniz, sınavda başka kişilerin varlığından rahatsız olabilirsiniz. Bir hapşırma, bir kalem düşürme gibi durumlar kolayca dikkatinizi dağıtabilir. Bu nedenle, tanımadığınız insanların olduğu, farklı ortamlarda da deneme çözmenizi öneriyorum. Farklı bir kütüphane olabilir, farklı bir dershane olabilir. Birkaç kez de olsa bunu deneyimlemelisiniz.

Sınav yerinizi görün



Sınava 10 gün kala sınava gireceği okul yer belli olur. Sınava gireceğiniz okulu birkaç kez görmeye gidebilirsiniz. İzin verilirse sınıfa girip bir masaya oturup

birkaç soru çözebilirsiniz

Rutin oluşturun



Sınav saatine uygun bir yatış kalkış standardı oluşturun. Son iki haftada aynı saatlerde yatıp kalkmanızı öneriyorum.

Ailelerin yaklaşımı nasıl olmalı?



Bazen aileler kendi kaygılarını çocuklarına yansıtabiliyor. Gereğinden fazla baskı altına alıp sıkıştırabiliyorlar. Bu tutum çocuğun davranışlarını farklılaştırabilir.

Moral motivasyonunu etkileyebilir. Sınav süreci veya sonucu sevgiyle ilişkili bir tehdit aracı olarak kullanılmamalı. Anne-baba için en değerli varlığı çocuğu, sınavlar gelip geçecek. Çocuklarına geçmişte yaptığı iyi ve güzel şeyleri hatırlatsınlar. Gelecekle ilgili güzel hayallerini konuşsunlar. Çocuklarını koşulsuz sevdiklerini ve desteklediklerini göstersinler. Ona karşı güvenlerini ifade etsinler. Bunu davranışlarıyla da göstersinler. Kendisine güvenildiğini hissettiğinde sınav adayının mücadele gücü daha yüksek olacaktır.