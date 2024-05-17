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Jandarmanın bulduğu 2 yavru karaca, tedaviye alındı

Amasya'nın Taşova ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bitkin halde bulunan 2 yavru karaca, tedaviye alındı.

Jandarmanın bulduğu 2 yavru karaca, tedaviye alındı
Jandarmanın bulduğu 2 yavru karaca, tedaviye alındı
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Taşova ilçesi Şeyhli köyünde devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri, arazide bitkin halde 2 yavru karaca buldu. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yavru karacaları tedavisi için Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Veteriner hekim tarafından muayene edilen yavru karacalar, tedavilerinin ardından tekrar doğaya salınacak. 

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17 May 2024 - 01:31 DHA Amasya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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