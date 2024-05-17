28 Şubat Davası sanıklarına af Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; 28 Şubat Davası sanıkları Çevik Bir, Fevzi Türkeri, Erol Özkasnak, Yıldırım Türker, Çetin Doğan, Avni Yılmaz, Hacı Sülük ve Sevda Yüksel'in cezalarına Cumhurbaşkanı tarafından af getirildi.