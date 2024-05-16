- Gündem

Bakan Tekin, Amilakhvari ile görüştü

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim Bilim ve Gençlik Bakanı Sayın Giorgi Amilakhvari ile görüştü.

Bakan Tekin, Amilakhvari ile görüştü mask

Milli Eğitm Bakanı Tekin, görüşme hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Gürcistan Başbakanı Sayın Irakli Kobakhidze'yi karşılama törenine iştirak ederek Gürcistan Eğitim Bilim ve Gençlik Bakanı Sayın Giorgi Amilakhvari ile bir araya geldik. İki ülke arasındaki ilişkileri daha ileri seviyelere taşımak için gerçekleştirdiğimiz ikili görüşmelerimiz kapsamında; mesleki eğitimde iş birliği, Türkçe öğretimi, Türkiye Maarif Vakfımızın faaliyetleri ve birçok farklı konuda fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmelerimizin iki dost ve komşu ülkeye hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

# Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gürcistan Eğitim Bilim ve Gençlik Bakanı Sayın Giorgi Amilakhvar, görüşme, medya, Türkiye, sosyal, daha, bir, ile

16 May 2024 - 22:12 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL