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T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2024/6 SATIŞ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satışına karar verilen aşağıda değeri yazılı taşınır satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamala...

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2024/6 SATIŞ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI mask

Satışına karar verilen aşağıda değeri yazılı taşınır satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
KDV : % 1

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
850.000,001Taşıt06 AAR 965 Plakalı, 2016 Mokka Model, Opel Marka, J-A Tipli A2153495GU7X0404LVL Motor No'lu, WOLJD7EC8G4110574 Şasi No'lu, Motor Hacmi 1.6, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri , koltuk sayısı 5, cinsi Otomobil olan aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu, aracın uzun süre çalıştırılmamış durumda olduğu, fren disklerinde paslanmalar olduğu, akünün bitik durumda olduğu, kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde göçük ve çiziklerin bulunduğu, ön camın çatlak durumda olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. Araç Ozan Otopark Yediemin ve Antrepo İşletmeciliği Oto Depl. Otomotiv Taş. İnş. Ve Dış Tic. Ltd. Şti (Ergazi Mah. 1817. Cad. No:19 Batıkent/Yenimahalle) adresinde görülebilir.

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:56
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:56

(İİK m.114/4)

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02032023

17 May 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

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