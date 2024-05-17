T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2024/6 SATIŞ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Satışına karar verilen aşağıda değeri yazılı taşınır satışa çıkarılmış olup ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
KDV : % 1
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|850.000,00
|1
|Taşıt
|06 AAR 965 Plakalı, 2016 Mokka Model, Opel Marka, J-A Tipli A2153495GU7X0404LVL Motor No'lu, WOLJD7EC8G4110574 Şasi No'lu, Motor Hacmi 1.6, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri , koltuk sayısı 5, cinsi Otomobil olan aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu, aracın uzun süre çalıştırılmamış durumda olduğu, fren disklerinde paslanmalar olduğu, akünün bitik durumda olduğu, kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde göçük ve çiziklerin bulunduğu, ön camın çatlak durumda olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. Araç Ozan Otopark Yediemin ve Antrepo İşletmeciliği Oto Depl. Otomotiv Taş. İnş. Ve Dış Tic. Ltd. Şti (Ergazi Mah. 1817. Cad. No:19 Batıkent/Yenimahalle) adresinde görülebilir.
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 10:56
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 10:56
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Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 10:56
(İİK m.114/4)
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.