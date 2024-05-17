T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2024/6 SATIŞ TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

850.000,00

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Taşıt

06 AAR 965 Plakalı, 2016 Mokka Model, Opel Marka, J-A Tipli A2153495GU7X0404LVL Motor No'lu, WOLJD7EC8G4110574 Şasi No'lu, Motor Hacmi 1.6, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, Rengi Gri , koltuk sayısı 5, cinsi Otomobil olan aracın anahtar ve ruhsatının mevcut olduğu, aracın uzun süre çalıştırılmamış durumda olduğu, fren disklerinde paslanmalar olduğu, akünün bitik durumda olduğu, kaporta aksamlarının muhtelif yerlerinde göçük ve çiziklerin bulunduğu, ön camın çatlak durumda olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır. Araç Ozan Otopark Yediemin ve Antrepo İşletmeciliği Oto Depl. Otomotiv Taş. İnş. Ve Dış Tic. Ltd. Şti (Ergazi Mah. 1817. Cad. No:19 Batıkent/Yenimahalle) adresinde görülebilir.