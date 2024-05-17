T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ankara Adliyesi Dışkapı Ek Hizmet Binası 2023/366 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Ortaklığın giderilmesi nedeniyle satışına karar verilen aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/366 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara ili, Yenimahalle İlçesi Karşıyaka Mahallesi 509. Sokak 41 numarada yer alan Emekli Apartmanın bulunduğu yere rastlayan 5 nolu taşınmaz tapu kaydında, Karşıyaka Mahallesi 41061 ada, 51 parsel363,30m² yüzölçümlü, 3738/36330 arsa paylı 2. kat 5 nolu mesken ve eklentisi 5 nolu kömürlük ile birlikte satışına karar verilen taşınmazın bulunduğu binanın yaklaşık 40-45 yıllık olduğu, kat mülkiyeti tapusunun mevcut olduğu, fiili durumda mesken 2 oda, salon, antre+hol, mutfak, banyo, wc ve 3 balkondan müteşekkil olduğu, mutfak balkonunun kapatılarak mutfak alanına dahil edildiği, ısınmanın doğalgazlı kombi ile sağlandığı, balkon hariç net 71m² balkonlar dahil brüt 86m² olarak ölçüldüğü bilirkişi raporunda bildirilmiştir. Ortaklığın giderilmesi yolu ile açık artırma suretiyle satışa çıkartılmıştır.

Adresi : Karşıyaka Mahallesi 509. Sokak No:41/5 Emekli Apartmanı Yenimahalle / ANKARA

Yüzölçümü : 363,30 m2

Arsa Payı : 3738/36330

İmar Durumu : Yenimahalle Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 22/04/2024 tarih ve 262390 sayılı cevabi yazılarında Karşıyaka Mahallesi Islah İmar Planı ve bu planın uygulaması olan 84024/3 nolu parselasyon planı kapsamında, mevcut durumunun imar durumu olduğu, yıkılıp yeniden yapılanması durumunda; İnşaat Tarzı: Ayrık Nizam, Kat Adedi:5 Kat yapılaşma koşulları ile "Konut Alanı" kullanımında kaldığı, yol boyu ticari teşekkül kararı kapsamında zemin katlarda ticaret yer alabileceği ve söz konusu ada parselde Karşıyaka Mahallesi Islah İmar Planı plan notlarının geçerli olduğu, söz konusu ada parsele ait 23.09.2009 tarih ve 725 sayı ile Ruhsat ve Yapı Kullanma izni Belgesi düzenlendiği bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.300.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2024 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/07/2024 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/08/2024 - 11:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.