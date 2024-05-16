“100 yıl sonra yine Paris Olimpiyatları'ndayız”

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bu yıl Paris Olimpiyatları var. Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde cumhuriyeti kurduktan sonra katıldığımız ilk olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatları’ydı. 100 yıl sonra yine orada olacağız, 100’ün üzerinde sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz ve madalyalar kazanacağız. Böylece bu milleti sevindireceğiz” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin düzenlediği, ‘Filistin'le Dayanışma Günü ve Uluslararası Spor Festivali Sporfest 2024'ün açılış törenine katıldı. Bakan Bak’a Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın eşlik etti. Festivalde yerel sanatçı Ceren Ece Öksüz sahne alarak ‘Şehit Eren Bülbül’ için bestelediği türküyü okudu. Festivale gelen gençler ile öğrencilere internet bağımlılığı, dijital bağımlılık ve obeziteye karşı spor yapılmasını öneren Bak, “2023 yılında madalya kazanan sporcularımız; güreşçilerimiz, boksörlerimiz ve Filenin Sultanları herkes bu milletin bu bayrağını dalgalandırmak için çalışıyor. Üniversitelerde sporu önemsiyoruz ve üniversitelerde gençlerimizin spor yapmasını istiyoruz. Gençlerimize şunu söylüyoruz lütfen yürüyün, spor yapın hayatınızın bir parçasına sporu katın ve sporu bir yaşam tarzı olarak kendi hayatınızın içerisine yerleştirin. Sabah erken kalkın ve bu güzel kampüste yürüyüş yapın” diye konuştu.

"SİZLER ÜLKEMİZİN UMUDUSUNUZ"

Festivale gelen genç sporcu ve öğrencilere seslenen Bak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Burada enerji, sevgi var. Sizleri çok seviyoruz iyi ki varsınız. Sizler Türkiye’nin geleceğisiniz ülkemizin umudusunuz. Bugün güzel bir yürüyüş yaptık, burada olan sağlık bilimleri Fakültesi’nin öğrencileri var, gençleri var. Bebekler ölürken sessiz kalınamaz sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştır. Filistin’e en fazla destek veren ülke yine Türkiye yine sizlerin yüreğinizdeki ateşi görüyoruz bu yüzden sizlerle gurur duyuyoruz. İyi ki sizinle birlikte yol yürüyoruz. Ayrıca Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmanın startını Samsun’da verdik. Spor etkinliklerinde en fazla faaliyet gösteren kampüslere ödül vereceğiz ve spor yapan üniversitelere destek olacağız. Daha çok spor yapmanızı, daha çok salonlarda olmanızı, spora daha çok değer vermenizi istiyoruz. Biliyorsunuz Amerika’da üniversiteler sporun merkezi. Yine bizde üniversitelerimizin sporun merkezi olmasını istiyoruz. Sporun içerisinde kalın, bunun faydasını ileriki yaşlara geldiğinizde göreceksiniz. Yine obezite ve bağımlılıkla mücadelede sporu etkili olarak kullanacağız. Bu konuda üniversitelerimize ve gençlerimize güveniyoruz. Bildiğiniz gibi bu yıl Paris Olimpiyatları var. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde cumhuriyeti kurduktan sonra katıldığımız ilk olimpiyat 1924 Paris Olimpiyatları’ydı. 100 yıl sonra yine orada olacağız, 100’ün üzerinde sporcuyla ülkemizi temsil edeceğiz ve madalyalar kazanacağız. Böylece bu milleti sevindireceğiz. Yine Filistin’e kocaman bir destek istiyorum. Buradan haykıralım; Gazze yalnız değilsin.”