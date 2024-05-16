TBMM’de 'Kobani davası' protestosu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında, 'Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Genel Kurul'da siyasi partilerin grup başkan vekillerine söz verildiği sırada DEM Partili milletvekilleri, Kobani davasında açıklanan kararı Meclis masalarına vurarak protesto etti. Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder, protestolar nedeniyle birleşime 15 dakika ara verdi. Aranın ardından birleşimi yeniden açan Önder, " Bir üzüntümü paylaşmak istiyorum. Kobani davasında yağdırılan cezalar, o cezaya muhatap olan arkadaşlarımın hiçbiri tarafından hak edilmiş bir şey değil. Olan memleketin barış umuduna ve birlikte yaşam umuduna yöneliktir. Maalesef bütün uyarılarımıza rağmen AK Parti cenahı bunun farkına varmadı; ama gün be gün ortaya çıkan şeylerle görüyoruz. Bu da AK Parti'nin ilerideki yargılanmasının ön iddianamesidir. Çünkü çözüm sürecine ait tüm şeyler kriminalize edilmiştir, cezanın konusu yapılmıştır" diye konuştu.

Önder, başkanlık divanının teşekkül etmediğini belirterek birleşimin kapatıldığını ifade etti.