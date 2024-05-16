Demirtaş’a 42 yıl hapis

Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te meydana gelen, 37 kişinin yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin, aralarında eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Selahattin Demirtaş 42, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulunurken, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, duruşmaya katılmadı. Bazı milletvekillerinin de takip ettiği duruşmada, sanıklar ve avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı. Beyanların ardından son sözleri sorulan sanıklar beraatlarını talep etti. Mahkeme başkanının hükmü açıklayacağını söylemesi üzerine sanık avukatları masalara vurarak, protestoda bulundu, sonra da dışarıya çıktı.

DEMİRTAŞ'A 42 YIL HAPİS

Kararı açıklayan mahkeme heyeti eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım' suçundan 20 yıl, 2 kez ‘suç işlemeye tahrik etme’ suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 7 yıl 36 ay, ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet’ suçundan 1 yıl 6 ay, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 42 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YÜKSEKDAĞ’A 30 YIL 3 AY HAPİS

Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’a ‘devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozmak’, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘terör örgütü propagandası’ ve 'seçim yasaklarına aykırı hareket etmek’ suçlarından 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

AHMET TÜRK'E 10 YIL HAPİS

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'e, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eski HDP MYK üyeleri Ali Ürküt 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçuna yardım'dan 13 yıl 4 ay, 'suç işlemeye tahrik' suçundan 4 yıl 6 ay, Alp Altınörs aynı suçlardan sırasıyla 18 yıl ve 4 yıl 6 ay, Bülent Barmaksız ise 16 yıl ve 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ATA VE YAĞCI TAHLİYE OLDU

Eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay, Emine Ayna aynı suçtan 10 yıl, partinin eski PM üyeleri Ayşe Yağcı ve Aynur Aşan ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayla Akat Ata ve Ayşe Yağcı'nın cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine karar verildi.

KIŞANAK VE TUNCEL TAHLİYE EDİLDİ

Gülten Kışanak ve Sebahat Tuncel hakkında da ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 12'şer yıl hapis cezası verilirken, cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyeleri kararlaştırıldı.

11 KİŞİYE BERAAT

Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen, Aysel Tuğluk, Berfin Özgü Köse, Bircan Yorulmaz, Can Memiş, Emine Beyza Üstün, Gülfer Akkaya, Gürsel Yıldırım ve İbrahim Bilici hakkında ise beraat kararı verildi.