Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu

6-8 Ekim 2014'teki sokak eylemlerine ilişkin HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu davada karar açıklandı. Eski milletvekili Ahmet Türk'e 10 yıl, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Selahattin Demirtaş ise toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder ise beraat etti.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.