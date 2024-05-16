Selahattin Demirtaş'ın cezası belli oldu

6-8 Ekim 2014'teki sokak eylemlerine ilişkin HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu davada karar açıklandı. Eski milletvekili Ahmet Türk'e 10 yıl, Figen Yüksekdağ'a 30 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Selahattin Demirtaş ise toplamda 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sırrı Süreyya Önder ise beraat etti.

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