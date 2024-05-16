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Türk bayrağı Özarslan'a teslim edilecek

Keçiören Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na özel düzenlenen organizasyonla, Samsun’dan teslim alınan Türk Bayrağı, bisiklet sürücüleri tarafından 19 Mayıs’ta Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teslim edilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 105 yıl önce Milli Mücadele’yi başlatmak için çıktığı Samsun’dan teslim alınan Türk Bayrağı ve toprak 13 bisikletli tarafından kara yoluyla Ankara’ya getirilmek üzere yola çıktı.

Türk bayrağı Özarslan'a teslim edilecek mask
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Keçiören Belediyesi ve Samsun Atakum Belediyesi iş birliğinde düzenlenen organizasyonla Ankuva Bisiklet Takımı üyesi 13 bisikletli sporcu, Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'den teslim aldığı Türk Bayrağı ve toprağı 19 Mayıs’ta Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’a teslim edecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele’yi başlatmak için adım attığı Tütün İskelesi’ni, Samsun’un Havza ilçesinde yer alan ve Milli Mücadele’nin ilk karargâhı kabul edilen Atatürk Evi’ni ziyaret eden bisikletli sporcular 520 kilometre yol katedecek.  Sporcular Amasya, Mecitözü, Çorum, Kırıkkale rotasını kullanarak 19 Mayıs tarihinde Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Keçiören’de gün boyu devam edecek coşkulu kutlamalar sürerken Keçiören’e ulaşacaklar.

Türk bayrağı Özarslan'a teslim edilecek

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16 May 2024 - 15:57 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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