- Kültür & Sanat

Altındağlı kadınlar tiyatroda

Altındağlı kadınları yıl boyunca kültür ve sanatın en güzel örnekleriyle buluşturan Altındağ Belediyesi, tiyatro seferberliğini yeniden başlattı.

Altındağlı kadınlar tiyatroda mask
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Altındağlı kadınları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen  ama Kadınların Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Altındağ’ın yine kültür ve sanatın başkenti olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kültür ve sanat sezonunun kapanmasına çok kısa bir süre kalsa da, Altındağlı kadınlarımızı sezonun en sevilen oyunlarıyla buluşturuyoruz. 60 kişilik gruplar halinde ve eşleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Hafta sonuna kadar inşallah 250 kişiyi tiyatroya götürmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

Altındağlı kadınlar tiyatroda

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16 May 2024 - 15:47 - Kültür & Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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