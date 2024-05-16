Altındağlı kadınlar tiyatroda

Altındağlı kadınları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen ama Kadınların Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Altındağ’ın yine kültür ve sanatın başkenti olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kültür ve sanat sezonunun kapanmasına çok kısa bir süre kalsa da, Altındağlı kadınlarımızı sezonun en sevilen oyunlarıyla buluşturuyoruz. 60 kişilik gruplar halinde ve eşleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Hafta sonuna kadar inşallah 250 kişiyi tiyatroya götürmüş olacağız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.