Altındağlı kadınlar tiyatroda

Altındağlı kadınları kültür ve sanatla buluşturmayı hedefleyen ama Kadınların Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki “Altındağ’ın yine kültür ve sanatın başkenti olması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Kültür ve sanat sezonunun kapanmasına çok kısa bir süre kalsa da, Altındağlı kadınlarımızı sezonun en sevilen oyunlarıyla buluşturuyoruz. 60 kişilik gruplar halinde ve eşleriyle birlikte keyifli zaman geçiriyorlar. Hafta sonuna kadar inşallah 250 kişiyi tiyatroya götürmüş olacağız” ifadelerini kullandı.