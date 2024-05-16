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Benekli kaplumbağa korumaya alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yapılan envanter çalışmaları sırasında ‘benekli kaplumbağa’ adı verilen emys orbicularis’e rastlandı. Nesli tükenme tehlikesi altına alındı.

Benekli kaplumbağa korumaya alındı mask
Benekli kaplumbağa korumaya alındı
Benekli kaplumbağa korumaya alındı
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Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla yazın Düzce genelinde hayvan çeşitliliği ile ilgili envanter çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında son dönemde yaşam alanları tahrip edildiği için nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli kaplumbağaya rastlandı. Koruma altına alınan kaplumbağa, yaban hayatı geliştirme sahasına götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Çalışmaları kapsamında takibi yapılan türlerimizden emys orbicularis (benekli kaplumbağa) arazide gözlemlenmiştir. Emys orbicularis; yaşam alanları sürekli tahrip edildiği için soyu tehlike altındadır. Kışı suyun dibinde kış uykusuna yatarak geçirir. Esas besinlerini balık, kurbağa ve sucul böcekler oluşturur. Aktivasyon zamanı mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarıdır” denildi.

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16 May 2024 - 15:42 DHA Düzce- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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