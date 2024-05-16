- Kültür & Sanat

Pursaklar’da Engelleri Aşan ‘‘Buğday Tanesi’’ Film Gösterimi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve özel gereksinimli vatandaşlar, Engelliler Haftası münasebetiyle “Buğday Tanesi” filmini izledi.

Pursaklar’da Engelleri Aşan ‘‘Buğday Tanesi’’ Film Gösterimi mask

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın engelli bir birey olarak mücadelesini konu edinen ’Buğday Tanesi’ filmi Engelliler Haftası münasebetiyle Pursaklar Yaşam Merkezi Sinema Salonunda gösterime girdi.

 ‘‘Herkesin bir engelli adayı olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum’’

Hayata umut ile bağlanıldığında aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Engelliler haftası dolayısıyla AK Parti İstanbul Milletvekili Sayın Serkan Bayram’ın hayat hikâyesini konu alan Buğday Tanesi filmini engelli hemşehrilerimiz ile buluşturduk. Gerçekten çok duygusal bir filmdi. Hayata sımsıkı tutunulduğunda nasıl başarılı olacağını ve diğer engellilere, çevresine nasıl yardımcı olabileceğini bu film sayesinde görmüş olduk. Herkesin bir engelli adayı olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini özellikle belirtmek istiyorum. Film gösterimine katılımlarından ötürü Sayın Vekilimiz Serkan Bayram’a teşekkür ediyorum’’ dedi.

 

1 yaşındayken bir buğday tarlasında çıkan yangın nedeniyle ellerinde ve yüzünde kalıcı yanıklar oluşan İstanbul Milletvekili Serkan Bayram’ın, uzun süren yoğun bakım ve tedavi süreçlerinin ardından hayata tutunduğu hayat hikâyesinin konu alındığı sinema gösteriminde Başkan Ertuğrul Çetin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram katılım sağlarken, ilçe de ikamet eden özel gereksinimli vatandaşlar ve aileleri de programa büyük ilgi gösterdi.

 

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16 May 2024 - 14:50 - Kültür & Sanat

Mahreç  Melisa Sapaz

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