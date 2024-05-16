Eskişehir’de FETÖ operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu belirlenen 5’i kamu personeli, 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Savcılık talimatıyla harekete geçen Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, şüphelileri adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan 9 şüpheli etkin pişmanlık yasasından faydalanarak serbest bırakıldı. Diğer 3’ü kadın, 10 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

BAKANLIĞA MAHREM YAPI OLARAK GİRECEKLERDİ

Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 5’nin kamu personeli, 14’nün ise özel sektörde çalıştığı belirtilen şüphelilerin, örgütün mahrem yapısı için 2012/2013 yıllarında Adalet Bakanlığı’na alınacak kişiler olduğu belirlendi. Örgütün şüphelileri, mahrem yapı içinde Adalet Bakanlığı’na gelir uzman yardımcısı, tekniker, SSK memuru ve infaz koruma memuru olarak yerleştirmeyi planladığı, buna ilişkin listeler hazırladığı da soruşturmada ortaya çıkarıldı.

Soruşturma devam ediyor.