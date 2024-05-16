Özgür Özel, belediye başkanlarıyla bir arada

Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Büyükşehir belediye başkanlarının yer almadığı toplantı, basına kapalı yapıldı.
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# Özgür Özel, CHP, Göre, etti, Belediye
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.