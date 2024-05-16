Özgür Özel, belediye başkanlarıyla bir arada

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Partiden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen CHP'li İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti. Büyükşehir belediye başkanlarının yer almadığı toplantı, basına kapalı yapıldı.