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2 lise öğrencisine çarpıp kaçtı

Aksaray'da, okul çıkışı evlerine giden lise öğrencileri Hümeyra Nisa Kan (15) ile arkadaşı Rümeysa Filikçi'ye (15), yolun karşısına geçerken otomobille çarpıp kaçan sürücü, polise teslim oldu.

2 lise öğrencisine çarpıp kaçtı mask
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Aksaray, Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Yunus Emre Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencileri Hümeyra Nisa Kan ile Rümeysa Filikçi, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Sürücü kaçtı. Okulun önündeki öğrencilerin ihbarıyla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 öğrenci ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri 2 öğrenciye çarpıp kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Öğrencilere otomobille çarpıp kaçan sürücü B.K. dün gece polis merkezine giderek teslim oldu. B.K.'ye kaza yerini terk etmekten 3 bin 135 lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira, otomobilin sahibi olan babasına ise aracı kullandırtmaktan 12 bin 977 lira ceza uygulandı. 2 lise öğrencisi ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

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16 May 2024 - 13:15 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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