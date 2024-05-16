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Okulda biber gazı patladı

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu’nda sınıfta biber gazı kapsülünün patlaması nedeniyle gazdan etkilenen 25 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Okulda biber gazı patladı mask
Okulda biber gazı patladı
Okulda biber gazı patladı
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Samsun Çarşamba ilçesi Fatih Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir öğrenci teneffüste nereden bulduğu henüz belirlenemeyen biber gazı kapsülüyle ile sınıfta oynarken patlama meydana geldi. Biber gazı tüm sınıfa yayıldı. Okula emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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16 May 2024 - 13:07 DHA Samsun- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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