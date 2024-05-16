Okulda biber gazı patladı

Samsun Çarşamba ilçesi Fatih Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir öğrenci teneffüste nereden bulduğu henüz belirlenemeyen biber gazı kapsülüyle ile sınıfta oynarken patlama meydana geldi. Biber gazı tüm sınıfa yayıldı. Okula emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.