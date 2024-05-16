Okulda biber gazı patladı

Samsun Çarşamba ilçesi Fatih Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir öğrenci teneffüste nereden bulduğu henüz belirlenemeyen biber gazı kapsülüyle ile sınıfta oynarken patlama meydana geldi. Biber gazı tüm sınıfa yayıldı. Okula emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.