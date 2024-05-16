Ağbaba: "Paralel Dışişleri kuruyorlar"

Malatya Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu üyesi Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde şu ifadeleri kullandı: "Burada âdeta "gölge dışişleri bakanlığı" kurulacak gibi bir durum var. Resmî uluslararası ilişkileri tesis ve yürütmekle görevli Dışişleri Bakanlığımıza sanki alternatif bir teşkilat kurulmaya çalışılıyor. Bu "paralel" lafı, biliyorsunuz, size aittir. Bu paralel yapının başı da sizin eski hocanızdır, eski ortağınızdır. Ondan örnek almış olabilirsiniz ama kötü bir örnek.” diye konuştu.

AKP KENDİ PARALEL YAPISINI KURUYOR!

Ağbaba, “Aslında bir paralel yapı kurulmaya çalışılıyor. Bu paralel yapı kurulurken de -biraz önce de arkadaşlarımız ifade etti- bu kritik öneme sahip görevlere kimler atanacak? Geçmiş tecrübelere bakarak herhâlde aynı şeyler olacak. Hangi tarikata verilecek, hangi cemaate verilecek? Bu soruları da sormak gerekiyor. Cumhuriyet tarihinde olmayan ve başka ülkelerde olmayan da bir iş getiriyorsunuz. Paralel yapıdan bu kadar çektiğini iddia eden bir siyasetin de bunu yapmasına hakikaten hayret ediyoruz.” dedi.

DIŞİŞLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI EMLAKÇILIK VE İNŞAAT YAPACAKMIŞ!!

“Vakfın muhtelif finansal araçlar edinmesi, çeşitli ticari işletmelerle iştirakler kurması, dahası, Dışişleri Bakanlığına ait taşınmazlar üzerinde tasarruf sahibi olması öngörüldüğünü söyleyen Ağbaba, "Yani ne anlama geliyor -biraz önce Aşkın Başkan da söyledi- resmen vakfı emlakçılık yapmaya yönlendiriyor. Yani emlakçılık mı yapacak dışişleri vakfı? Bu sorunun sorulması lazım. emlakçılık görevi mi? Teklifte "Yurt içi ve yurt dışında emlakçılık ve inşaatçılık yapabilecek." deniliyor. Allah aşkına, Dışişleri Bakanlığının görevi bu mu, arsa peşinde koşmak mı? Yani bunu zaten sizde iyi yapan çok. Nerede rant var, nerede araziler kıymetli, bunu iyi biliyorsunuz zaten. Bir de Dışişleri Bakanlığını katmanızı doğrusu anlayabilmek mümkün değil.” ifadelerini kullandı.