- Yaşam

"Kadınların Renkli Dünyası" sergisi açılıyor

Ankara'da, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde, BELMEK'te eğitim gören kadınlar tarafından hazırlanan eserler, Kadınların Renkli Dünyası isimli sergiyle sanatseverlerle buluşuyor.

"Kadınların Renkli Dünyası" sergisi açılıyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Beceri ve Meslek Edindirme Kursları'nda eğitim gören kursiyerler tarafından hazırlanan eserler, Kadınların Renkli Dünyası adlı sergiyle 17-24 Mayıs tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Zafer Çarşısı Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

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16 May 2024 - 12:43 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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