Şırnak'ta terör operasyonu

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sabah saatlerinde, kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü öğrenildi.