Ankara'da ulaşımda yeni dönem

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara'daki ulaşımda değişikliğe gidileceği duyuruldu. Yeni sisteme beraber, usulsüz kullanımların önüne geçilmesi, özellikle engelli vatandaşlar için görsel ve sesli bildirimler yapılması, zincir marketler ve alternatif uygulamalardan dolum yapılabilmesi, kredi kartı ve mobil uygulama üzerinden Sanalkart ile QR ve NFC gibi son teknolojilerle ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.