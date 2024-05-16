Ankara'da ulaşımda yeni dönem

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara'daki ulaşımda değişikliğe gidileceği duyuruldu. Yeni sisteme beraber, usulsüz kullanımların önüne geçilmesi, özellikle engelli vatandaşlar için görsel ve sesli bildirimler yapılması, zincir marketler ve alternatif uygulamalardan dolum yapılabilmesi, kredi kartı ve mobil uygulama üzerinden Sanalkart ile QR ve NFC gibi son teknolojilerle ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.