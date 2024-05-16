- Yaşam

Ankara'da ulaşımda yeni dönem

ABB, Ankara'da ulaşım ücretlendirme sisteminde değişikliğe gitti. Eski dönemde ihale edilen, sık sık arıza veren ve bakiye yükleme bankolarında sorun çıkaran sistem, artık geride kalıyor.

Ankara'da ulaşımda yeni dönem
Ankara'da ulaşımda yeni dönem
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Ankara'daki ulaşımda değişikliğe gidileceği duyuruldu. Yeni sisteme beraber, usulsüz kullanımların önüne geçilmesi, özellikle engelli vatandaşlar için görsel ve sesli bildirimler yapılması, zincir marketler ve alternatif uygulamalardan dolum yapılabilmesi, kredi kartı ve mobil uygulama üzerinden Sanalkart ile QR ve NFC gibi son teknolojilerle ödemelerin gerçekleştirilmesi planlanıyor. 

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16 May 2024 - 12:24 - Yaşam

Mahreç  Şevval Ateş

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