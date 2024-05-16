Fransa’nın 206 kişi gözaltına alındı

Avustralya ile Fiji arasında bulunan kalan Yeni Kaledonya’da Fransa Parlamentosu’nda görüşülen yasa tasarısı sonrası, 13 Mayıs’ta şiddetli isyanlar başladı. Adada 10 yıldan fazla yaşayan Fransız sakinlere eyalet seçimlerinde daha fazla oy hakkı tanıma öneren yasa tasarısının, Fransa Parlamentosu’nda görüşülmeye başlamasıyla giderek şiddeti artan isyanların bastırılması için dün Macron’un emriyle OHAL ilan edildi. İşyeri, araç ve altyapının zarar gördüğü olaylarda isyancılar yollara barikatlar kurdu. Yerel medya olaylarda en az 4 kişinin öldüğünü duyurdu.

1000 KADAR POLİS VE JANDARMA ADAYA GÖNDERİLDİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, bugün yaptığı açıklamada olaylarda 206 kişinin gözaltına alındığını, 64 polis ve jandarmanın yaralandığını ve adaya yaklaşık 1000 kadar polis ve jandarmadan oluşan ek kuvvet olarak gönderildiğini duyurdu. Darmanin, isyanlara dair açıklamasında “OHAL, cinayet ve yağma yapan bu küçük grubun 10 mafya liderini ev hapsine almamıza olanak tanıdı” dedi. Fransa Başbakanı Gabriel Attal’ın da katıldığı kriz masası kurulduğu belirtildi.

YENİ KALEDONYA’NIN DEMOGRAFİK YAPISI

ABD dış istihbarat servisi CIA’in verilerine göre Yeni Kaledonya’nın yaklaşık 300 bin nüfusu bulunuyor. Nüfusun yüzde 40’ını yerel halk olan Kanaklar oluşturuyor. Adada yaklaşık 40 binden fazla Fransız bulunuyor. 1998 Noumea Anlaşması kapsamında Fransa, bölgeye daha fazla siyasi özerklik vermeyi ve eyalet ve meclis seçimlerindeki oylamayı “yalnızca o dönemde ikamet edenlerle sınırlamayı” kabul etmişti.