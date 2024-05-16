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Emine Erdoğan, Nijerya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile Nijerya'nın Başkenti Abuja'da bir araya geldi.

Emine Erdoğan, Nijerya’da
Emine Erdoğan, Nijerya’da
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Emine Erdoğan da ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi, aynı zamanda Sıfır Atık Danışma Kurulu üyemiz, değerli dostum Fatima Maada Bio ile Nijerya'da buluştuk. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanser ile Mücadele Farkındalığının Artırılması Programı vesilesiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu doğrultuda ortak hedeflerimiz ve çabalarımıza dair görüş alışverişinde bulunduk. Kanserle mücadelede işbirliğinin kritik olduğu hususunda aynı noktadayız. Daha sağlıklı ve dirençli toplumlar için birlikte yürümekte hemfikiriz” dedi.

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16 May 2024 - 12:06 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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