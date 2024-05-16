- Asayiş

Terör operasyonunda 40 gözaltı

Şırnak'ta yürütülen terör soruşturmasında, kent merkezi ve ilçelerdeki operasyonlarda 40 şüpheli gözaltına alındı.

Terör operasyonunda 40 gözaltı mask
Terör operasyonunda 40 gözaltı
Terör operasyonunda 40 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü propagandası ile yardım ve yataklık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sabah saatlerinde, kent merkezi ile ilçelerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda şu ana kadar 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun sürdüğü öğrenildi.

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16 May 2024 - 11:31 DHA - Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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