16 May 2024 - 11:21 - Gündem

Ego Genel Müdürlüğü'nden önemli açıklama

EGO Genel Müdürlüğü, Elektronik Ücret Toplama Sistemi'nin yenilenme aşamasında olduğunu ve bu süreçte yaşanan aksamaları açıkladı.