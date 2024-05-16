- Yaşam

Elektrik panosundan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Adana'da, operasyon yapılan evin damındaki elektrik panosuna gizlenmiş şekilde, 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi. Gözaltına alınan N.S. (36) ve L.K. (23), "İçiciyiz, satış yapmıyoruz" savunması yaptı.

Elektrik panosundan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı mask
Elektrik panosundan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
Elektrik panosundan yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki müstakil evde, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisiyle harekete geçti. Ekipler, şüpheliler N.S. ve L.K.'nin kaldığı eve baskın yaptı. Evde arama yapan ekipler, damdaki elektrik panosunun içine gizlenmiş kırmızı reçeteye tabi 935 uyuşturucu içerikli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan N.S. ve L.K., emniyete götürüldü. Şüpheliler, sorgularında, "Bulunan hapları içmek için tanımadığımız bir kişiden satın aldık. Biz içiciyiz, satış yapmıyoruz" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S. ile L.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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16 May 2024 - 11:12 DHA Adana- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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