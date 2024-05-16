- Ekonomi

Hizmet üretiminde yıllık yüzde 6,8 artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayında hizmet üretiminin bir önceki senenin, aynı ayına göre (yıllık) yüzde 6,8 arttığını, bir önceki aya göre (aylık) aynı kaldığını duyurdu.

Hizmet üretiminde yıllık yüzde 6,8 artış mask
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TÜİK, Mart 2024 dönemine ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; mart ayında yıllık hizmet üretimi yüzde 6,8 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 6,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,8, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 15, gayrimenkul hizmetleri yüzde 13, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 7,4, idari ve destek hizmetleri yüzde 7 arttı.

Martta aylık hizmet üretimi aynı kaldı. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,3 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,7 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 0,5 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 0,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,5 arttı.

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16 May 2024 - 11:10 DHA Ankara- Ekonomi

Mahreç  Dha Ajansı

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