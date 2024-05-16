Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik çalışma yaptı. 12 Mayıs'ta ekipler, 2 farklı eve yaptıkları operasyonda E.Ş., D.Ş., Ö.K., U.E., E.T., Ö.Ş. ve S.Ş.'yi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 41 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.