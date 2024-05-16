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Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu

İzmir Seferihisar'da, polisin yaptığı uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Seferihisar'da uyuşturucu operasyonu mask

Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satan kişilere yönelik çalışma yaptı. 12 Mayıs'ta ekipler, 2 farklı eve yaptıkları operasyonda E.Ş., D.Ş., Ö.K., U.E., E.T., Ö.Ş. ve S.Ş.'yi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 41 uyuşturucu hap ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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16 May 2024 - 10:59 DHA İzmir- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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